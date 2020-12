Indian River High School honor rolls

Delaware News Desk

Indian River High School announced its honor roll students for the first marking period of the 2020-21 school year.

Senior honor roll: Isabell Olivia Alley, Emma Claire Barthelmess, Colby Marie Bennett, Isabella Eileen Binko, Joshua Bruce Bird, Mindy Sue Blevins, Tyler Edward Bowen, Gracie Ann Brewster, Alexis Pamela Buckley, Kambrie Jeanette Bullard, Declan Kade Burke, Willow Elspeth Bussey, Timothy John Campbell Jr., Lilith AshleyCarmona, Lauren Rebecca Carter, Jax Edward Cathell, Isaac Michael Chandler, Christopher Chojolan Matul, Allyson Barbara Clark, Christian Trevor Clark, Evan Arthur Coy, Joanna Patricia Cruz, Chaz Elijah Davidson, Jennifer Jessica Dempsey, Flora Mae DiPasquale, Jackson Joseph Donnelly, Raychel Lynn Ehlers, Augustus Laird Fadden, Kassidy Jean Franklin, Ryan Michael Furman, Louis Vincent Gomlick, Alexandra Grace Hall, Madeline Grace Harris, Nicholas Joseph Holcomb, Abby Mae-Marie Hubbard, Colin David Hudson, Hailey Lynn Hudson, Emma Rose Jenne, Thomas Peter Kangas, Madison Elizabeth Keil, Darna Kham-Bor Khamphilavong, Kylie Faith Kirschner, Katelynn Danielle Klingensmith, Skylar Elizabeth Kneller, Willem Finn Lambertson, Joseph Michael Lear, Juliana Leon Serrato, Zachary Michael Lingenfelter, Tobi Christine LoRusso, Nicholas Eugene Marchetti, Cassandra Cynthia McCabe, Morgan Elizabeth McGee, Micayla Cassandra Meehan, Brandi Nichole Mitchell, Eddie Dan Mochiam, Samuel Jacob Moran, Hannah LeeAnn Morgan, Savannah Leigh O'Shields, Olivia Elizabeth Olley, Bastian Carl Perry, Michael Xavier Peterson, Madison Cecilia Pharis, Ashley Nicole Powell, Osvaldo Lopez Reyes, Alan Rodolfo Rivas, Sarai Rojas-Vicente, Jessica Lynn Rybicki, Emily Marie Selba, Ian Wilson Shaubach, Aliayah Raynita Smith, Julia Marie Smith, Destin Frederick McCabe Smyth, Bethany Leigh Snapp, Julia Marie Sneeringer, Benjamin David Spencer, Chloe Onorina Stengel, Drew Elizabeth Szlasa, Alaina Joy Tice, River Reed Vickers, Victoria Marie Von Ziethen, Gabrielle Elizabeth Ward, Ann Christine Weaver, Abby Renee Wilson, Nicole Jenna Woody, Isaac Nelson Wright and Ray Yang.

Junior honor roll: Omar Aldrete Jr., Heidy Arrieta Lopez, Kira Elaine Baker, Chloe Dawn Beam, Finnegan Gilbert Bellistri, Eleanor Christine Bird, Hanna Mae Bird, Hannah Jane Bird, Monajna Lynn Briddell, Frank Dukes Bunting IV, Dasha Jane Camper, Susel Cifuentes Fernandez, Mackenzie Paige Clattenburg, Kendall Angel Coleman, Nadia Yvonne Czyzewski, Samantha Ann Derickson, Vasilia A Diakos, Matthew Emory Engel, Blake Warren Evans, Alexis Skye Forston, Le'Anya Tanasia Garrison, Jacquelyne Gurrola-Ortega, Finn Colin Hanley, Kayla Jade Harant, Riley Bryant Harris, Reagan Delancey Hockenbrock, Saoirse Campbell Hunt, Fraulein Vienna Guiregay Irog, Kayla Lynn Jackson, Kailey Alyssa Kisner, Seth Patrick Kissell, Sasha Marie Kneller, Vincent Scott Kreiser, Luke Connor Leggs, Michaela Kristen Lewis, Kayla Lynne Lopes, Raymond Lopez Anzaldo, Emma Jean Marvel, Makenzy Ann Marvel, Brynn Elise McCabe, Blake Tyler Morgan, Allison Smith Palmer, Laysha Parada Castro, Armando Leon Pensa, Ashley Anne Phillips, Faith Mildred Predeoux, Alexis Nicole Pszczola, Kavon Jermaine Purnell, Alicia Michele Rainwater, Kevin Andrew Reid, Emma Elizabeth Rickards, Emma James Ruley, Souvanhna Olivia Sananikone, Guadalupe Sanchez Fuentes, Salvador Jovan Santizo, Caylee Jane Schmidt, Ashton Wyatt Schoen, Ryan Harold Sheerer, Christopher Ethen Sichina, Reece Franklin Stone, Julie Ann-Marie Stoots, Brooke Skylar Thomas, Madison Grace Tipton, Clifton Frank Toomey III, James Joseph Tvelia, Fatime Useini, Sophia Ann West, Colby Austin Willey and Gerald Cole Windish.

Sophomore honor roll: Christina Rozell Amaya, Owen Matthew Andahazy, Julia Barrientos Hernandez, Jamison Robert Bender, Aiden Maxwell Brewer, Alexandra Marie Brzozowski, Andrew Christopher Burns, Bryan Cabrera Icte, Kendall Elizabeth Cathell, Vicky Chan, Aniyah Janeese Collins, Benjamin Jax Cordrey, Sophia Caroline Coy, Gracelyn Raine Crossland, Anahi Cruz-Galea, Maxwell Orlando Curcio, Sydney Elizabeth Deery, Joseph Henry Delaruelle, Alexa Renee Dennison, Cole David Donnelly, Scarlett Cassady Dunn, Camryn Leigh Ehlers, Cynthia Figueroa Rivera, Gregory Michael Finneran, Jeremey Adam Fox, Scarlet Lo French, Caleb James Galbreath, Madison Elizabeth Geppi, Thomas Joseph Gogarty, Jesus Martin Gomez, Jordan Nicole Gonzalez, Marcos Quinn Gonzalez, Kinsley Mya Hall, Shane McCoy Hall, Lily May Hoban, Hunter Robert Holladay, Jordan Craig Cooper Illian, Kimberly D Inthilath, Jack Daniel Jestice, Kaitlyn Nicole Johnson, Mallory Faith Justice, Roman Alexander Keith, John Harris Kinnamon, George Joseph Kraft, Cassidy Scarlet Landis, Mya Rae MacDonald, Kristopher Kyle Meister, Jeefry Josue Mejia Escobar, McKenna Hayden Miller, Kaylee Michelle Moore, Evan Thomas Peterson, Levi Corbin Reese, Isabella Grace Scharp, Isabella Marie Scurci, Julia Reese Nuckols Snyder, Cody Lane Souder, Parker Blane Steele, Jonathan Ezra Stern, Samantha Lee Teoli, Yoatci Terrones Bautista, Grace Katherine Timmons, Rylie Danielle Tingle, Carley Grace Topper, Niana Loushan Trader, McKenzie Elizabeth Tubbs, Zoe White Tuttle, Eduardo Valdes-Trujillo,Nolan Willem Vasil, Isabelle Annabeth Wade, Emma Jayne White, Zachery Duane Willis and Charles James Ziethen III.

Freshman honor roll: Amina Lucila Adkins, Ava Grace Alberta, Olivia Faith Ambrose, Molly Isabel Amerling, Alexander Arnold, Dana Arianne Beyer, Macy Renae Blades, Abigail Jessica Brewer, Lindsey Marie Brewster, Keira Marie Burton, Alex Jeffery Butts, Nicholas Anthony Butts, Jenna Leann Carney, Thomas Leonard Cassady, Xin Dy Chen, Samantha Lynn Ciociola, Kyra Elizabeth Clark, Olivia Jade Clark, Madelyn Ryan Class, Noah Anthony Coleman, Taylor Brooke Conaway, Brynn Lauryn Crandell, Braden Lane Curcio, Jozif Dabaj, Alexandria Dawn Davidson, Paul Anthony Davis, Maxwell Giovanni Fadden, Vivian Kathy Felipe-Lucas, Alexander Robert Fox, Karson Jaiden Ganey, Gina Garcia Perez, Austin David Grise, Ella Kristina Grove, Skyler Jean Hamonko, Lilah Hanley, Kylie Elizabeth Harris, Nathaniel James Hayman, Gage Kendall Horton, Riley Donovan Hurd, Jackson Roy Isom, Riley Spencer James, Addison Grace Jerns, Lilly Anne Johnson, Raegan Elizabeth Kansak, Ian Michael Lewis, Kira D'Nae Littleton, Guadalupe Loyo Rojas, Luke Gorden Luzier, Kathryn Rose McHale, Elyse Kimberly Moore, Morgan Anne Moore, Julia Noelle Moran, Madison Rylie Neal, Geudy Perez Cruz, Alan Jim Phomsouvanh, Paige Allison Psaroudakis, Aiden Christopher Pszczola, Ashley Daniela Pulido-Montiel, Grace Kennedy Robinson, Hannah Elizabeth Rock, Caleb Geoffrey Rodgers, Kierstin Elizabeth Shockley, Heather Ann Smyth, Evan Gennaro Sprucebank, Kaden James Stevens, Alaina Noel Strates, Hannah Riley Taylor, Renee Lee Taylor, Brady Robert Tice, Evan Natthew Tietz, Allison Torres-Gutierrez, Suleimy Velasquez Velasquez, Caden Murphy Vickers, Frances Sophia Wackett, Nathan Andrew Walker, David Edward Wanalista, Emelia Klein Welch, Charles Neil Williamson, Isabell Mae Wisniewski and Lexxine Elizabeth Zullo.